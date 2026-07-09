També migrarà aquesta idea juntament amb el nervi que va encendre la seua creació. I migrarà la calor de l’estiu i la percepció que el silenci esguarda una certa desconfiança. El silenci és complexitat, però la complexitat és un bosc de noms insalvables. A conveniència, segons la seua potència. A voltes passo hores assegut a l’església. Les esglésies són indrets que conviden a la reflexió, no només a la pregària. Tot I que a voltes vaig acompanyat per en Cristian o en Piet, la veritat és que m’agrada anar-hi a soles i, si és possible, romandre en silenci. Quan vivia a Tarragona anava a l’església de Sant Francesc, a la Rambla Vella. Ara, circunstancialment, hi torno, a voltes, i m’assec al mateix lloc de fa més de 15 anys. Em sento molt a gust perquè hi ha silenci i puc mantenir una conversa amb Jesús pausada i respectuosa. És a dir, confortable. És bonic deixar-se endur per allò que l’Esperit Sant et revela. Bé, jo ho sento així, per molt escandalós que pugue pensar-se. Aquesta és una constant al llarg de la meua vida: el diàleg amb Déu. Déu no té silencis dels que pugues desconfiar o t’incomoden, sempre i quan el teu judici sigue sincer i estigues obert a rebre allò que segurament no sospitaves. Això no és màgia, ni bogeria. Això és el que passa quan tens una fe madurada a consciència. Amb Jesús com a interlocutor, el masking i les aparences són ornaments que no et demana que et tregues per estar amb Ell perquè són banalitats, trivialitats, davant de la senzillesa. Jo estic convençut que și als xavals joves se’ls mostrés una vida per a l’autoconeixement aviat endevinarien que l’església és un espai sagrat i de reflexió que els permet assolir aquesta fita. Però això no passa gaire. Acabada la Confirmació, qui se’n recorda del sentit d’aquell jurament davant del bisbe? Poquius, diuen els capellans. Tanmateix, és un gest que et compromet i et salva. I jo estic convençut que et salva de veres. I és un silenci, així mateix, però mai una càrrega, perquè t’allibera. El cristianisme és la religió vertadera, però això no significa que sigue l’antídot per a una vida senzilla, estable, a voltes contradictòria. Però és una sort viure-la, que és sentir-la en el dia a dia, en tot allò que vius i et passa pel cap. Pocs dies abans de la Selectivitat del 1998, vam trobar-nos alguns companys de classe a l’Anglès, l’antic bar del carrer Olzinelles. Calia passar unes proves i allò era tema de conversa. A l’institut, els tutors i tutores feien el que podien per a que ens ho prenguéssim amb un cert interès. Mentres comentàvem la jugada, en Joel va trencar el fil de la conversa i va dir: ‘Si el Papa digués que tot és un error, jo no me’l creuria’. Aquella frase em va colpir. Sempre l’he trobat d’una complexitat filosòfica molt fina. En la superficie pot semblar una boutade, però a mi no m’ho va semblar gens i sospito que a la resta dels qui érem allà tampoc. Al cap d’uns dies, a l’examen de Filosofia, en un comentari de Plató, vaig comparar la seua ètica amb la de Nietsche i vaig voler acabar amb aquesta frase a tall d’exemple. Però la notícia no va ser el 10 exacte de la nota, sinó que la persona que va corregir aquell text devia percebre quelcom també seminal en aquella reflexió d’en Joel. Quelcom que no es pot mesurar, només comprendre. I això és una emoció que en genera una altra.
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