Le forme senza gravità

Le forme senza gravitàDeixa un comentari
Ci sono forme che non cadono: galleggiano tra la memoria e il cielo. Un gatto le guarda passare, leggere come bolle di luce. Hanno il profilo di una porta, l’ombra di un cane, il respiro di una voce perduta.
Di notte si raccolgono sopra i tetti e diventano costellazioni. Nessuno sa da dove vengano, ma quando una di loro torna, il gatto alza la testa.
E per un istante anche il mondo perde peso.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Les meues fotografies, Pace sulla Terra el 30 de setembre de 2026 per Eduard Solà