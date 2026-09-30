Le forme senza gravità



Ci sono forme che non cadono: galleggiano tra la memoria e il cielo. Un gatto le guarda passare, leggere come bolle di luce. Hanno il profilo di una porta, l’ombra di un cane, il respiro di una voce perduta.

Di notte si raccolgono sopra i tetti e diventano costellazioni. Nessuno sa da dove vengano, ma quando una di loro torna, il gatto alza la testa.

E per un istante anche il mondo perde peso.