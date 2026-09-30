Solcades

Eduard Solà Agudo

  • Mapa del bloc

    • Le forme senza gravità

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    Ci sono forme che non cadono: galleggiano tra la memoria e il cielo. Un gatto le guarda passare, leggere come bolle di luce. Hanno il profilo di una porta, l’ombra di un cane, il respiro di una voce perduta.

    Di notte si raccolgono sopra i tetti e diventano costellazioni. Nessuno sa da dove vengano, ma quando una di loro torna, il gatto alza la testa.

    E per un istante anche il mondo perde peso.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Les meues fotografies, Pace sulla Terra el 30 de setembre de 2026 per Eduard Solà

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