Laia, una altra volta

Laia, una altra voltaDeixa un comentari
“Sota la vela de la mestrança, les carcasses de dues veles a mig fer. Barrejades amb fustes, serres, garlopes, gúbies i aixes. A la sorra, empastifats de pega, els troncs serrats, quadernes, medissos, estameneres, barrines de sant Elm i gafes. Al fons, el tranquil brandar de la mar ampla. Grups de pescadors que endeguen ormeigs, grinyolar de serres de cavall i pollines, deixalles de peix podrit que les mosques es mengen. Enlluernament i esvoranc de la llum a la calç de les cases. Un perol fumejant de quitrà i resina de pi, mànecs de canya per a la llanada, estopa, encenalls i pots de pintura. I, dominant-ho tot, la veu del vell Vilà dirigint el treball de la mestrança“.
Espriu, Salvador. Laia i altres narracions. Barcelona: Selecta, 1952. 237 p.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà