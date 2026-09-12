LaiaDeixa un comentari
És una lectura que tinc el costum de fer una vegada a l’any, abans de l’estiu. Aquesta volta, però, ha coincidit que estreno una primera edició, la de Selecta, del 1952 (just 20 anys posterior a la primera publicació de l’obra), que vaig trobar dissabte passat a una coneguda llibreria de vell de Vic: la llibreria Costa.
Fragment recuperat de l’arxiu web.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà