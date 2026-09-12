Solcades

Eduard Solà Agudo

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    • La vida abismal

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    Si quedes per dinar amb en Pucurull, el meu bon amic Pucu, segurament acabaràs fent tombs per indrets de Barcelona que no tenen massa encant. Però en fi, la seva sola companyia paga la pena d’acabar més baldat del que has sortit de treballar.
    El cas és que avui he quedat amb en Pucu i no hem acabat al cinema, car justament ahir, el dia que vaig acabar els exàmens, va ser l’escollit per mi per anar a cobrir la cita obligada amb la Vida abismal.

    Fragment recuperat de l’arxiu web.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà

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