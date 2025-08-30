Solcades

Eduard Solà Agudo

    • 30 d'agost de 2025
    La clartat es una jòia, Les meues fotografies
    Madriu

    Aquest paratge és un dels meus refugis. Algunes amigues coneixen que un altre dels meus refugis és la soca d’una gran alzina -o carrasca- del Montsià. Tanmateix, la vall del Madriu, a Encamp (Andorra), és un indret que m’estimo perquè m’aporta la calma que necessito per a un bon recés. La claror del Madriu és tènue, gasosa, evanescent, a l’agost. No és pas rar que fins i tot arribe a nevar. Per ací passen homes i dones que venen a peu de lluny, d’Euskal Herria o indrets més allunyats, amb la intenció d’arribar a vore la mar. Gent amb un esperit aventurer, no cal dir-ho, i jo diria que lliure, també.

