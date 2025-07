La urgent unitat

La nostra història és angoixant. És la història d’una nació sotmesa ‘per dret de conquesta’. Jo penso que actualment som una nació que no surt del trauma. El nostre futur és molt incert i el nostre present un silenci. Per a molts, la nostra esperança encara viu a l’exili. Tothom sap que l’única sortida passa per la unitat de l’independentisme, però això no genera cap titular als diaris. Qualsevol esforç no té un futur cert sense la unitat que ens permeti tornar a mirar-nos i a somriure. La memòria d’aquells avantpassats que ho van donar tot per Catalunya sempre serà el far, però la por inoculada per l’absolutisme i el feixisme espanyols i el desconeixement del nostre passat perpetuen la injustícia més dolorosa. Som molt vulnerables, ara mateix. Negar-ho és una insensatesa. Què ha passat? Caldrà historiar des del principi aquesta més que vergonyant situació? Expliqui-ho vostè mateix, ‘favorit’ professor Junqueras.