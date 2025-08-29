La tempèsta es passada

Se despertar. Èra pas qu’un marrit sòmi. Darrièr la fenèstra los pichons aucèls vòlan e t’espèran. Uèi lor deuriás donar un pauc de temps amb eles. Los que te volián far mal capitèron, mas qu’importa aquò? Sabi que ploguèt ièr. Bon pels sens e la tèrra. Viure es meravilhós. Perqué as paur de dire las causas mesquinas sus los que t’an enganat? Se passa pas res, t’ai dich. Tot vira, Dieu a totjorn lo melhor plan. Soriretz? Que me fas paur quand sorires, pichòta. Mila èuros es pas res, per nosautres. Ganham totjorn en prenent lo meteis acorchi. Sèm una multitud, sèm la pèl del diable. Dieu dins una canoa que navega lo Delta. Sètz sorire, mas aqueste còp farem lo fuòc a la plaça e miègjorn arriba. Qual voldriá una glòria coma la vòstra? I pensatz pas, aimi mai la jòia d’escriure sus l’òdi de mos amics. Deliri de la lassièra. D’amors que son perduts e que tòrnan pas jamai e aquò’s un còp de sòrt gigant. Dieu dins una canoa que navega pel Delta e ton sorire maliciós, ara que la nuèch es tombada. Benlèu seriá melhor de cambiar de plans. Prenètz un libre de poesia e una botelha de vin de Terra Alta. Mas daissatz-me confessar qu’aquò vòstre me tempta tanben. Me desagrada pas sonque. Daissa-me far un cigar, daissa-me pensar, daissa-me consultar l’oroscòpi.
