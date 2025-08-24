Si no escrius perquè somnies, si el bosc espera quelcom que li pugues oferir abans del migdia. Si ets feliç caminant descalça sobre la fullaraca. Però arribes a l’estany. Quina sort. Mai haguéssis pensat que això seria possible de viure ací, a la ciutat cremada. La claror del sol entra vermella. No sé si t’envejo o t’estimo. Tampoc sé si m’atreviria a trencar esta joia de saber que existeixes per preguntar-te si vols fer l’amor amb mi i que m’expliques alguns dels motius del misteri de la teua ànima.
