Solcades

Eduard Solà Agudo

    • 24 d'agost de 2025
    La clartat es una jòia, Les meues fotografies
    L’ànima

    Si no escrius perquè somnies, si el bosc espera quelcom que li pugues oferir abans del migdia. Si ets feliç caminant descalça sobre la fullaraca. Però arribes a l’estany. Quina sort. Mai haguéssis pensat que això seria possible de viure ací, a la ciutat cremada. La claror del sol entra vermella. No sé si t’envejo o t’estimo. Tampoc sé si m’atreviria a trencar esta joia de saber que existeixes per preguntar-te si vols fer l’amor amb mi i que m’expliques alguns dels motius del misteri de la teua ànima.

