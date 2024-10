Alguna volta he pensat que els amors es troben, però aquells amors més fecunds es perden per sempre en la via que Déu ha triat només per a Ell. De veres que ho he pensat les voltes que he pensat en natros. D’una altra manera, hauríem caigut al pou de tota fita amarga de contar. Allò que el silenci engoleix per sempre més a la Terra. No goso dir al més enllà, sinó ací, a l’era d’allò terrenal i passatger. Perquè allò que traspassa és la qualitat de l’amor que hom ha sapigut donar: la bellesa i la consciència.