La política de la desinformació

Un dels errors del sistema global és el de la desinformació o quan la informació equival a alimentar la por de la ciutadania. Com a catòlic us diré que el món on vivim penso que està en mans del mal. Del Mal. Hom diria que me’n vaig de mare, però jo no sóc l’únic catòlic que així ho pensa. Se’n parla, des dels nostres cercles, i s’escriuen i s’editen llibres en aquest sentit.

Vivim en un desgast total i la mentida dirigida a fer por guanya per golejada. Vivim envoltats de mitges veritats i mentides, més enllà de la publicitat constant, aquesta perversa cantarella que només pretén confondre les emocions.

La vida fa molt de respecte i vivim en un estat massa corrupte, d’un nacionalisme ferotge i poc democràtic que posa difícil la convivència. Si no fos pel seny de la gent que se n’adona la catarsi estaria més servida que la que pretenen. Fa basarda, tot plegat.

Diguin el que diguin, penseu en l’entorn que teniu i us adonareu que vivim en un món maligne. Sí, d’acord, podeu jutjar-me a l’engròs i titllar-me de boig. Tant se me’n dóna: així ho penso.