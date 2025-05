La ‘nova’ DUN

El nou Departament d’Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació ha engegat mesures sobre la producció que m’alegren perquè considero que són positives. Al Principat mos cal renovar certs aspectes centrats en el treball de la terra que fins ara no acabaven de reeixir. Un d’ells és el d’apostar per regular aspectes de la DUN que fins ara estaven en una mena de ‘buit’ legal i que es refereixen a posar en relació allò que es declara i allò (la superfície) que realment es treballa. Aquesta correspondència mai ha estat observada com es mereix o caldria. Així mateix, fa uns dies el meu amic Toni em parlava que existeix també la voluntat d’implementar els ajuts en base a la productivitat, la qual cosa a priori pot crear una certa desconfiança, però després de rumiar-hi una mica penso que beneficia el conjunt del camp català. És una qüestió, en el fons, de ser competitius en base a garantir que l’abandonament es mitigue i la posada en valor del producte sigue més efectiva.