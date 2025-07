Hi ha una sortida a la sala d’espera: la porta blava. Una dona amb una bata blanca ens mira i somriu. Sí, aquesta és la sortida que ens amoïnava. Pel passadís de manises blanques i lluents de tant en tant hi passa alguna infermera amb bata de color verd. No diem res per no trencar aquest silenci de sala d’espera. Em mires. Somrius. La nostra vida. Ara ja sabem que hem fet un salt cap a l’altra àrea. T’hi reconeixes? Em pregunto si n’ets conscient, si penses que a partir d’ara tot serà diferent o hi haurà quelcom que podrem salvar. La dona de la bata blanca dissimula. Aviat. Uns metalls fíltren la claror del matí, a les nostres esquenes. No m’ho imaginava pas així, però tu ho fas més senzill si confies en mi. Noto el tacte de la teua mà acaronant el meu genoll. Aquest moment quedarà per sempre més ancorat en la nostra ment. El recordarem sense música de fons, quan el silenci ens faça recórrer de memòria una altra volta el motiu de tot aquest desori esdevingut oasi d’abundància i prosperitat. Potser sí que ara serem encara més rics, però em pregunto si mai arribarem a comparar-nos amb els feliços que Déu acollirà a la seua casa. El tacte de la teua mà sobre la meua cama anticipa una resposta que no vull dir. Et miro. Els teus ulls segueixen fixats en les manises blanques, encerades, però finalment em mires i tornes a somriure. La nostra vida.