La (nostra) por. Llibertat Hasél

Que en Pablo Hasél estiga a la presó és vergonyant en qualsevol estat democràtic, però és que després del diagnòstic mèdic que avui coneixem cap partit polític gosi manifestar-se significa que vivim en una societat que té por de la llibertat i que aquesta por poua de les entranyes de la història.

He decidit que enguany no votaré. No votaré, tal i com em mana la consciència i els col•lectius solidaris i les persones anònimes que fan costat al raper en lo manifest que avui corre per les xarxes.