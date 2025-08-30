La montanha o la color verda de vòstras cambas es la sintèsi de la beutat descobèrta. Lo mistèri es revelat. Oh, e ara nos aimam, quand arribarà lo crepuscle serem d’almas que se tornaràn trobar après la quietud. Tot ei bastit a partir dera lum qu’aveja, mès quan arribe eth nau dobte sonque mos metram es ales que mos balhe era natura. I a pas de camins aicí, sonque de sòmis que nos mòstran la fin del viatge. Equilibri, repaus. Observi la dança de las ondas e m’imagini que lo cèl es capable d’abraçar la mar. Ieu aparteni al linhatge dels liures, de l’indomable, dels zèbres, coma se ditz. Venètz, se volètz, mas partissètz quand arribarà la tempèsta. Vòli sentir la pluèja e l’odor de tèrra umida del temps que passegi dins lo bòsc cremat que daissarem lèu enrè.
Avètz pas paur, sabètz, se las pensadas ressonan amb vos. Avètz pas paur de vos meravilhar de tot çò que sabètz associar. Aprene a convertir l’ansietat en jòia. I a pas besonh de dire, la compreneson es vòstra sòrt e vòstra vida. Aquò’s nòstra anma amorosa, la vòstra, la miá, dins lo silenci, s’escracha per tot çò que nos enròda.
