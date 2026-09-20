La mentidaDeixa un comentari
La mentida no triomfa quan tothom se la creu. Triomfa quan tothom sap que és mentida i, malgrat això, continua funcionant.
Aquest és el seu moment de glòria.
Quan ja no necessita disfressar-se gaire. Quan passa pels despatxos, pels jutjats, pels mitjans, per les famílies, per les institucions, i cadascú hi afegeix una paraula prudent, una omissió, un no ho sé, un jo no hi era. La mentida creix així. No sempre amb grans conspiracions. Sovint amb petites covardies perfectament administrades.
Algú menteix. Un altre ho sap i calla. Un tercer sospita però prefereix no preguntar. Un quart redacta un informe impecable. I al final tenim una versió oficial.
La veritat, mentrestant, arriba tard, despentinada i sense advocat.
Aquesta és la gran superioritat pràctica de la mentida: és flexible. La veritat només pot explicar allò que va passar. La mentida, en canvi, disposa d’un univers infinit de possibilitats. Pot corregir-se, adaptar-se, canviar de vocabulari, presentar-se com un malentès i, quan convé, declarar-se víctima.
I encara hi ha una cosa pitjor: acostumem a premiar qui menteix amb serenitat i a desconfiar de qui explica la veritat tremolant.
Perquè la veritat humana rarament arriba neta. Arriba amb ràbia, contradiccions, memòria fragmentada, por, vergonya. La mentida professional, en canvi, porta camisa planxada. Sap esperar el seu torn. Mira als ulls. Porta els papers ordenats.
Per això de vegades guanya.
Però guanyar no significa convertir-se en veritat.
Poden repetir una mentida mil vegades. Poden segellar-la, arxivar-la, publicar-la i posar-hi una signatura al peu. Poden aconseguir que durant anys ningú vulgui tornar a parlar-ne.
I continuarà havent-hi alguna cosa sota terra.
Una frase que no encaixa. Una data. Una fotografia. Una contradicció minúscula. La memòria d’algú. Una esquerda.
Els arqueòlegs ho sabem prou bé: el present pot construir damunt del passat, remoure’l, tallar-lo, saquejar-lo i fins i tot cobrir-lo amb metres de terra. Però això no significa que l’hagi fet desaparèixer.
Queda l’estrat.
La mentida pot guanyar una tarda, una sentència, una reputació, una dècada sencera.
La veritat té un avantatge molt més modest.
Va passar.