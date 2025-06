La mar bressola els ulls que coneixen la felicitat de viure en pau. La calma, la pau, malgrat les tenebres. Res s’escapa del seu bressolar. És una sort que la mar et bressole. Sentir-la, aprendre a estimar-la, que et manque quan no la tens a la vora. La mar esguarda un paradís a la Terra. Quan siguem una nació lliure, la mar serà un dels nostres principals estandarts. No cal dir-ho. Mentrestant, tenim la mar per combatre les ferocitats i anticipar-nos a la victòria. La mar esmicola la mala sang i la temença. Et retorna tot allò que ets i que cap persona et pot prendre. Ves i estima. La mar.