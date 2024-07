Al llarg d’aquest agost al bloc hi trobareu una fotografia diària acompanyada d’un breu text. Es tracta d’una secció de continguts pròpiament que m’ha abellit anomenar La màgia del celobert. Per què? Perquè el celobert de casa mons iaios és un dels primers records que guardo, així com de l’antic molí d’Ulldecona. Espero que us agrade i entretingue.