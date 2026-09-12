La llunaDeixa un comentari
Va ser ma germana, la Marina, que és qui em posa al corrent de la música d’arreu dels Països Catalans, qui per casualitat em va desvetllar l’autèntic missatge d’una de les cançons de ma vida. Una cançó memorable d’un grup entranyable de ma infantesa, adolescència i joventut. No podia ser d’una altra manera: és la lluna, el desig, la felicitat d’estimar per damunt de tot.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà