Ont es lo quilomètre 53? I ai perdut un filet de lutz, vacilant, cercant mos olivièrs. Plovia, mas alara res de la realitat d’aquela aprèp-miègjorn demorava. Cal notar, totun, que la ploja èra fina, e per ieu aquò èra un signe de bona fortuna. Perdut, traïnat sus l’asfalt, amb mon desèrt dins las pòchas de ma jaqueta. Lo casc me protegiguèt de quicòm de pièger que de te pèrdre. Perque lo temps, dison, garís, e ara te pòdi imaginar dançant a quin punt que siá sus la cresta de Godall. Lo 53 en quilomètre es benlèu cobèrt de bòria uèi. Deuriái sonar çò que se passèt aquel ivèrn d’un nom mai concrèt. La jungla e la calma.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!