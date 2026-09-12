La indústria cultural catalana

La indústria cultural catalanaDeixa un comentari
Aquest semestre estic matriculat, entre d’altres assignatures, a una optativa de sis crèdits que s’anomena Indústries de la cultura. En la classe d’avui hem hagut d’entregar un exercici de tres preguntes a l’entorn d’un article d’en Lluís Bonet, que du per títol Les industries culturals, a través del qual se’ns introdueix al complex i canviant àmbit de la producció cultural que comprem: des de la creació, la producció, la distribució fins el seu consum.
Fragment recuperat de l’arxiu web.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà