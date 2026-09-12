Solcades

Eduard Solà Agudo

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    • La Gestapo a la Catalunya Nord

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    Ho vaig llegir el dissabte, 17 de març, en un article publicat a l’AVUI i signat per en Joan Antoni Guerrero: una recent investigació històrica ha posat a la llum uns documents pertanyents als serveis secrets britànics que constaten l’assalt assassí de la Gestapo a Andorra el 1943, el mateix que en Francesc Viadiu va recrear al seu llibre Entre el torb i la Gestapo.

    Fragment recuperat de l’arxiu web.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà

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