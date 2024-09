I

Tornar. Aquesta era la voluntat. Simplement, tornar. Deixar aquella ciutat, les amistats, els bars. Tornar com tornen els xots a les oliveres. Cap a casa, a mare. Però no va tornar mai. Aquell amor va poder més que la promesa de tornar. Diuen que l’amor ho capgira tot i jo no m’ho penso. Un altre desgraciat.

II

Jo sé que passa quan mors a Barcelona, però no m’imagino com deu ser morir a una ciutat com Los Angeles. Què Déu m’allunyi sempre dels semàfors i la gent.