Ací havia pasturat un ramat de cabres celtibèriques. Les cabres de Rodo. A la Foradada. A la Ràpita. Al migdia les cabres abeuraven de l’aigua que es bombeja des d’un erm de la Foia, prop del barranc de l’Astor. Jo aprofitava per muntar a la Foradada i veure el mar, la Punta de la Banya, i la claror de l’agost sobre la roca, que és com un trau al bell mig del cervell però mai acaba de fer un gran foc. Per mi la Foradada és un record de la Michela, però sense la seua presència. Una nit que vaig passar sol perquè això també m’abelleix: estar sol i allunyat de tothom, però amb les meues proses i les històries.
