La setmana que ve començarà una altra estació. És l’estació que comença quan acaben les festes de Les Cases i s’allarga fins el solstici de la tardor, el 22 de setembre. I si és certa l’estació, no és menys cert que no té nom i això està bé. N’hi ha prou en gaudir-la, en tornar a Vilalba a vore com entren al molí los tractors de la verema. N’hi ha prou en recórrer els paratges que només coneix qui sap gaudir de la vida solitària.