La felicitat del darrer viatge

Sabeu què és l’amor, oi? L’amor que es viu des de l’hospital, des d’un principi, des del principi d’un final. En la solitud de quarts de tres d’un matí. Lo silenci de l’espera o lo silenci d’allò que sempre ha estat provisional. Vine ací, Déu meu, durant el dia he estat procuran-te este racó de llit. No t’ho puc negar: tinc una certa por,

estic afeixugat.

Demà serà dia de vent. M’agradaria anar a missa de quarts d’onze a Cervera. A Cervera del Maestre. Ara ja no puc pregar per la bondat dels qui no creuen en el teu nom. Demà pregaré per mi i pels qui jo estimo. Diràs que m’ho mereixo. Perquè no tinc gaires forces, de veres. Perquè la nit ha deixat de ser un refugi.

Deixo que la son s’abraone en cada soroll. En cada passa. En cada objecte.

Ara mateix tot el que m’envolta són objectes, a excepció de les vides que sento a la vora. Estem ací. I Vos amb natros.