La diferència profunda entre l’Església espanyola i la dels Països Catalans

La diferència profunda entre l’Església espanyola i la dels Països CatalansDeixa un comentari
La diferència no rau principalment en el dogma. Un catòlic de Tarragona, València o Palma professa la mateixa fe que un de Toledo. La diferència apareix en la manera com l’Església s’ha relacionat amb el poder, la nació, la llengua i la societat. L’Església espanyola s’ha construït durant segles al costat de l’Estat espanyol; la catalana, quan ha estat fidel a la seua millor tradició, s’ha construït dins d’un poble sense Estat, amb una llengua sovint perseguida i amb la necessitat constant de defensar la seua existència cultural.
L’Església espanyola ha tendit a concebre Espanya com una unitat prèvia, gairebé natural, sobre la qual després s’organitzen les diòcesis. Per això ha pogut arribar a declarar que la unitat d’Espanya forma part principal del bé comú i a formular judicis morals sobre els projectes polítics que la qüestionen. Encara que reconega teòricament l’existència de diverses nacions i la legitimitat d’algunes opcions nacionalistes, el punt de partida continua essent l’Estat espanyol i la preservació de la seua unitat.
La millor tradició eclesial catalana parteix d’un principi distint: l’Església no pertany a cap Estat, sinó que s’encarna en pobles concrets. Per això Arrels cristianes de Catalunya podia afirmar alhora la catalanitat nacional, la distinció entre nació i Estat, la llengua pròpia i l’obertura a totes les persones vingudes de fora. No convertia Catalunya en un absolut. Simplement es negava a considerar Espanya com l’única realitat nacional moralment legítima.
Aquesta diferència té una arrel històrica duríssima. L’any 1937, la gran majoria de l’episcopat espanyol legitimà la insurrecció franquista mitjançant la carta col·lectiva que presentava la guerra com una lluita religiosa i patriòtica. El cardenal Vidal i Barraquer, arquebisbe de Tarragona, es negà a signar-la perquè entenia que identificar l’Església amb un dels bàndols destruiria la seua llibertat evangèlica. La negativa li costà l’exili i Franco impedí que retornés a la seua seu. Però tampoc convé fabricar una llegenda còmoda: hi hagué bisbes catalans plenament franquistes i milers de religiosos assassinats durant la persecució de 1936. L’Església catalana no fou innocent; fou internament conflictiva. Dins seu coexistiren la por, el martiri, la col·laboració amb la dictadura i una resistència cristiana que aniria creixent.
A Espanya, el nacionalcatolicisme acabà convertint l’Església en columna moral del règim. El crucifix, l’exèrcit, la bandera i la unitat nacional formaven part d’un mateix ordre simbòlic. A Catalunya, una part de l’Església també participà d’aquell sistema, però una altra part esdevingué un dels pocs espais on encara era possible parlar català, reunir-se, editar, pensar i organitzar-se. Montserrat, l’escoltisme, els moviments obrers cristians, les parròquies dels barris, els caputxins i nombroses comunitats de base funcionaren com a espais de reconstrucció cívica. Les festes de l’Entronització de Montserrat de 1947 són considerades un primer moviment de reconciliació cívica de la postguerra, i l’evolució de l’abat Escarré fins a la denúncia pública de la dictadura expressa aquella ruptura progressiva amb el règim.
Això explica per què el Vaticà II fou rebut de manera diferent. En una part considerable de l’Església espanyola, el Concili significà haver d’abandonar bruscament la protecció ideològica del franquisme, acceptar la llibertat religiosa i començar a conviure amb una societat plural. Per a molts cristians catalans, en canvi, el Concili confirmava camins que ja havien començat: Bíblia, litúrgia renovada, llengua del poble, compromís obrer, drets humans, ecumenisme i distància crítica respecte del poder. A Espanya la renovació arribava sovint de Roma; a Catalunya, Roma legitimava en part una renovació que ja s’estava vivint des de baix.
També hi ha una diferència en la concepció de l’autoritat. L’Església espanyola ha conservat una inclinació més vertical: el bisbe ensenya, els fidels obeeixen i la Conferència Episcopal intervé en la vida pública com una mena de tribunal moral sobre les lleis, la família, l’educació, l’avortament, l’eutanàsia o la unitat territorial. És una Església més acostumada a parlar a la societat que a parlar amb ella. No sempre, però sí amb prou continuïtat perquè aquesta siga la imatge predominant.
La tradició catalana ha donat més importància als consells pastorals, les associacions, els moviments laïcals, les comunitats, els intel·lectuals cristians i la deliberació col·lectiva. El Concili Provincial Tarraconense de 1995 en fou la culminació: més de dos-cents participants, bisbes, preveres, religiosos i laics intentaren discernir junts com aplicar el Vaticà II a la realitat catalana. No fou una assemblea revolucionària, però sí una manera diferent d’exercir l’autoritat: escoltar abans de dictar.
La mateixa estructura eclesiàstica revela, però, els límits d’aquesta autonomia. La Conferència Episcopal Espanyola posseeix reconeixement canònic ple perquè coincideix amb les fronteres de l’Estat. La Conferència Episcopal Tarraconense continua sense personalitat jurídica conjunta, i encara espera que Roma aprove la Regió Eclesiàstica Tarraconense demanada pel Concili de 1995. És una paradoxa significativa: l’Església afirma que és universal i que les esglésies locals tenen una realitat pròpia, però la seua organització moderna continua reproduint en gran manera el mapa dels estats.
La qüestió lingüística fa visible aquesta diferència d’una manera gairebé física. A Catalunya, el Vaticà II permeté que el català entrés plenament en la litúrgia, i el Concili Tarraconense el reafirmà com a llengua pròpia de la predicació, la catequesi i les celebracions. No s’excloïa el castellà; es corregia una desigualtat històrica. A Menorca, encara avui, la majoria de misses anunciades pel bisbat són en català, llevat de les que s’indiquen expressament en castellà.
Al País Valencià, en canvi, s’observa la gran fractura interna dels Països Catalans. L’Església valenciana fou castellanitzada institucionalment molt abans que una gran part de la societat. Després del Vaticà II, quan la llengua popular podia haver entrat massivament en la litúrgia, l’episcopat no impulsà amb prou decisió el valencià. Hi hagué preveres, religiosos i comunitats que treballaren per normalitzar-lo, però l’estructura diocesana continuà funcionant predominantment en castellà. Això demostra que no existeix una Església dels Països Catalans institucionalment cohesionada: hi ha una comunitat cultural i lingüística fragmentada per províncies eclesiàstiques, fronteres estatals i històries episcopals molt diferents.
A les Illes la situació és més orgànica, especialment a Menorca, però tampoc uniforme. A la Catalunya del Nord pesa l’estructura episcopal francesa; a Andorra, la singularitat del bisbe d’Urgell com a copríncep introdueix una relació excepcional entre ministeri episcopal i poder polític; a la Franja, la divisió diocesana i administrativa afebleix una pastoral catalana conjunta. Els Països Catalans existeixen eclesialment sobretot com una xarxa de llengua, espiritualitat, cultura i relacions, no com una institució reconeguda.
Hi ha també una diferència en l’accent social. L’Església espanyola realitza una obra assistencial immensa i seria injust negar-ho. Però en la seua expressió pública han tingut molt de pes les batalles morals i identitàries. La millor Església catalana ha tendit a fer-se visible més a través de Càritas, l’acollida de migrants, les presons, les addiccions, els barris populars, la defensa de la llengua, la mediació social i els drets humans. El 2026, per exemple, l’Església catalana ha treballat amb la Generalitat per destinar immobles eclesiàstics a habitatge social, mentre el president de la Tarraconense ha situat la xenofòbia fora dels límits compatibles amb l’Evangeli.
Però tampoc hem d’idealitzar-la. L’Església catalana actual és menys agosarada que la de Vidal i Barraquer, Escarré, Jubany, Camprodon, Casaldàliga o Joan Carrera. Ha envellit, ha perdut comunitats, pateix manca de vocacions i sovint viu de la memòria d’una vitalitat que ja no té. Alguns bisbes parlen amb prudència fins al punt de resultar inaudibles. El català retrocedeix en parròquies metropolitanes. Els moviments laïcals s’han afeblit. Les dones sostenen bona part de la vida comunitària sense disposar d’una autoritat equivalent. El Concili Tarraconense continua essent més citat que aplicat. I la resposta als abusos ha arribat tard, com a la resta de l’Església.
La diferència profunda, doncs, no és que l’Església espanyola siga dolenta i la catalana bona. És una diferència entre dues memòries eclesials. Una ha estat molt vinculada a la construcció, la unitat i la moral pública de l’Estat espanyol. L’altra ha après que la fe també pot sobreviure sense poder, dins d’una cultura minoritzada, sostenint una llengua que les autoritats volien expulsar i oferint espais de llibertat quan no n’hi havia gaires.
L’Església espanyola encara tendeix a preguntar-se com pot tornar a influir sobre la societat. La millor Església dels Països Catalans es pregunta com pot continuar servint un poble que ja no li deu obediència. Ací hi ha tota la diferència: una enyora centralitat; l’altra només té futur si accepta la perifèria. Una corre el risc de confondre l’Evangeli amb l’ordre; l’altra, quan recorda d’on ve, sap que la fe comença escoltant una veu concreta, dita en la llengua concreta d’un poble concret, i que cap unitat imposada val més que la dignitat de les persones.