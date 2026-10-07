La consciència et salva

La consciència et salvaDeixa un comentari
La gent no perd la consciència de colp. La perd una a una, decisió a decisió, cada vegada que sap que una cosa és injusta i, malgrat això, la fa perquè li convé. Cada vegada que posa preu a la necessitat d’un altre. Cada vegada que diu ‘és legal’ per no haver de preguntar-se si és digne. Cada vegada que converteix una persona en un deute, una factura, un interès, una comissió o una oportunitat.
Jesús no va parlar en abstracte. Va mirar persones concretes. Una dona. Un pobre. Un malalt. Un endeutat. Un home humiliat davant de tothom. I va tornar-los el nom quan els altres ja només hi veien una categoria.
Per això l’usurer sempre necessita cent mil excuses. Que si el mercat. Que si tothom ho fa. Que si són les normes. Que si cadascú ha de saber on es posa. Que si ell també té despeses. I quan les excuses ja no aguanten, arriba la mala llet. Perquè res enfurisma més una consciència acorralada que algú que li recorde, serenament, que encara existeixen el bé i el mal.
Fer front a això no és odiar ningú. És negar-se a participar en la degradació. És dir que una persona val més que el benefici que se li pot traure. És acceptar que la fe té conseqüències i que seguir Jesús no consisteix a decorar la vida amb paraules pietoses, sinó a plantar-se allí on el diner exigeix agenollar-se.
I així, una a una, també es recuperen les consciències. Una persona que diu no. Una altra que es nega a cobrar allò que considera injust. Una altra que prefereix perdre diners abans que perdre’s ella mateixa.
Pot semblar poca cosa. El Regne de Déu sempre ha començat així: una persona davant d’una altra, sense excuses.