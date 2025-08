La claror, en occità, s’anomena clartat. Battiato té una cançó que és una joia. Com tantes altres, cal dir-ho. Però en té una que m’encanta: L’ombra della luce. És un cant espiritual, introspectiu. Una composició esplèndida i arreu coneguda. Però personalment m’abelleix més la idea de claror. Si coneixeu aquest bloc us haureu adonat aviat que les clarors són recurrents: una posta de sol, uns núvols, la pluja, l’horitzó de la mar. Sempre intento captar l’0bjecte en relació a la seua claror. Mai cerco fer bones fotografies, però sí posar-les en un cert ordre o context.

En Juako, aquesta passada primavera, al vore’m fer una fotografia des del nostre terrat de Cervera del Maestrat em va dir, sorneguer: ‘heu vist la bellesa de la creació…’ Vaig somriure, però no vaig dir-li que era ben bé això el que sempre, quotidianament, pretenc d’una forma totalment imprevista, espontània. Perquè sóc d’aquelles persones a qui la clartat condiciona el seu estat d’ànim i amb el pas dels anys i gràcies al caràcter del bloc m’he adonat que qualsevol clartat m’emociona, però m’agraden especialment les que no enceguen l’esperit.

El mes d’agost de l’any passat vaig programar una entrada per a cada dia d’aquest mes estiuenc. Vaig aplegar les trenta-una fotografies en un contingut que vaig anomenar La màgia del celobert. Per bé que no tenia la possiblitat d’actualitzar el bloc perquè estava excavant a Andorra, a la Vall del Madriu, vaig entretenir-me d’aquesta manera. Enguany he volgut centrar encara més l’atenció en la llum i els seus contrastos sota el títol La clartat es una jòia. Espero que us entretingue la seua lectura.