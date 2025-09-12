Solcades

    • 12 de setembre de 2025
    La nau de las anmas, Les meues fotografies
    La cova de la guilla

    La cova de la guilla èra la soca d’una figuièra. I aviá sas filhas e la nuèch sortissiá trabalhar. Sa patria èra lo silenci, son espèr èra de demorar dins aquel país. Quand èra jove imaginava la vida d’un biais diferent, mas quand aprenguèt a legir entre las linhas l’idèa de copiar e de replicar li semblava melhora. Aquò èra tot: los nívols d’estiu filtrèron la lutz del solelh tre qu’arribava lo miègjorn. Bonjorn e bona nuech, guilla maire, lei gats li dirián que de temps en temps manjariá amb un cèrt escrupul. Puèi, amb sas onglas, fasiá un trauc per cobrir las traças de sos repais. Una vida de silenci podiá pas s’acabar d’un autre biais.

