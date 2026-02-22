Una certa nostàlgia dels diumenges aquells on el casino del poble era un núvol de fum i el terra estava colgat de xapes de refrigeris i la gent callava de sobte i un altres jugaven amb duros a les cartes. Jo vaig viure aquell tram darrer de l’estreta carrerada, amb el gos aquell que tenia mala jeia i la vesprada començava abans del dinar. Any 1984, per exemple. Aquell gos es deia Jackie. Era un gos rabiüt, de pelatge llis i blanc i unes canines esmolades com un ganivet de tallar pernil. És precís que recorde tantes coses de ma vida? Perquè podria anar recollint fil i passar la resta de la meua existència relatant tot allò que he viscut amb detalls precisos. Les gents i les converses i els gestos subtils que delataven cada estat d’ànim. Els diumenges, els divendres. Els trens de la gent que tornava i els comptats estudiants que viatjaven amb uns trens grocs i lentíssims cap a Barcelona. I jo estava neguitós per a que succeís el miracle que el cotxe no arranqués. Però el cotxe mai fallava i el viatge també era llarg. La nit del diumenge entrant per la Diagonal. Carrer Deu i Mata, la meua altra vida.
Hi havia caps de setmana que anàvem a Vic, a Balenyà, a Tona. Bolets. Hi havia caps de setmana que anàvem a Osona o al Berguedà. La Diagonal, els divendres, tenia un regust de calma disfressada de festa. Coses de xiquets. M’abellia pensar que anàvem de cap al fred, a descobrir el país que no coneixia encara. Aquest sentiment esguarda encara la meua dèria per recórrer la nació. Jo, de ben menut, volia ser allò que quan vaig alliberar-me de l’escola i l’instiut he estat i sóc: un arqueòleg amb la motivació de recórrer el país. I tot em neix del cor, encara, del propòsit de ser feliç des de l’emoció de comprendre quelcom sobre el passat i el present i la voluntat de conservar allò que hem estat i som.
Com més va, més emocionant es torna el desig. Una colossal idea de la calma i la sort aparellades i a punt per tornar a la vida d’aquesta manera mal transcrita, escrita a batzegades, del cor a la ment.
