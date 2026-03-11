Arribarà el dia que et jutgen com et jutjaren. Com sempre t’han jutjat. I el silenci serà solmene i el confondran amb l’arrogància. Et condemnaren i uns altres vindran amb la boca ensangonada i el somriure al cor i la mirada fixa a condemnar-te de bell nou. Massa joves per perdre el cap, però també massa intrèpids per fer-te caure amb les seues ombres. Perquè són les ombres dels altres els que et faran créixer encara més i adonar-te que haver llepat les seues ferides era una temeritat que per un amor estrany vas decidir fer. Ho sospitaves. Ho projectaves. Relacionar la informació sempre t’ha resultat senzill. Tanmateix, és un do que mai has volgut que trascendís. No per covardia, sinó per respecte a tu mateix. Després, creure que un deshonest et respectaria sempre va ser una ingenuïtat que acabaries pagant. Però sortir del judici a sis o deu mans contra tu, què vols que et digue, et fa fort i a la vegada t’allibera, malgrat la derrota terrena. Calia que les seues ombres s’enfosquissin amb la teua claror. Ara ets tu qui calla i el teu silenci escamparà la veritat. Això no agrada. Vas vèncer i estàs a punt de tornar a passar per la mateixa història. Somrius, la son et contempla. Però somrius i això sí que, com a persona bona i amb seny, et puteja.
