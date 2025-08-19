El juny mos porta un canvi de llum, un altre cel. Cada estació té el seu propi cel, el seu sostre, i és bonic tenir aquells pobles i aquells racons del país per a gaudir-ne joiosament. Jo, a la tardor, torno a la Terra Alta per a gaudir de la verema, de la seua gent, i certs verals que conec bé. I al juny, m’agrada romandre -si no treballo lluny- a Ulldecona, a la vora de les meues oliveres i els camps de cereals, ja ben daurats pel sol primaveral. Arriba l’estiu i esclata l’estació més folla de la roda l’any. Aria!
