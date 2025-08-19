Solcades

Eduard Solà Agudo

    19 d'agost de 2025
    La clartat es una jòia, Les meues fotografies
    Aria!

    El juny mos porta un canvi de llum, un altre cel. Cada estació té el seu propi cel, el seu sostre, i és bonic tenir aquells pobles i aquells racons del país per a gaudir-ne joiosament. Jo, a la tardor, torno a la Terra Alta per a gaudir de la verema, de la seua gent, i certs verals que conec bé. I al juny, m’agrada romandre -si no treballo lluny- a Ulldecona, a la vora de les meues oliveres i els camps de cereals, ja ben daurats pel sol primaveral. Arriba l’estiu i esclata l’estació més folla de la roda l’any. Aria!

