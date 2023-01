Ho vas saber des de l’instant en que va preguntar-te l’edat. ‘Trenta-dos’, vas dir-li amb un prim fil de veu. No era l’indret, tampoc el temps, la cua d’un teatre. Ella havia forçat la pregunta i vas pensar, mentres observaves com enrogia alhora senties una feliç pulsió lèsbica que et recorria el cervell fins el cor, que la seua voluntat no era de sopar de duro i de seguit vas prendre la iniciativa alhora que et delies per a que et prengués pel bescoll amb les dues mans i alliberés tota la salivera pel teu pitram i la teua boca, com en aquella pel•lícula amb la qual t’abellia masturbar-te en arribar a casa en acabar el torn.

‘Vint-i-tres’, va dir sense desviar la mirada del teu escot. Però tampoc era l’indret per deixar-se anar. Potser una volta ajagudes a la butaca, potser al cap d’uns minuts, començaríeu el joc de les carantoines a les mans, els braços i la geografia erotògena de l’entrecuix.