Solcades

Eduard Solà Agudo

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    • Joan Baez

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    Joan Baez cantava 500 Miles el 1965 amb una veu tan neta que fins i tot la tristesa pareixia acabada d’estrenar. ‘Lord, I’m five hundred miles from my home’. Cinc-centes milles de distància i ni un duro a la butxaca. Ausades, quin panorama. La guitarra acompanya, no destorba, i aquella dona aconseguix que una cançó de quatre acords et faça revisar la geografia sentimental sencera. A Burjassot, a Xàtiva o allà on Pau va perdre l’espardenya, tornar a casa tampoc no és sempre qüestió de quilòmetres. I quina manera més elegant de dir que vas més perdut que un allioli sense all.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Circulus anni, De sentir, Les meues fotografies, Pace sulla Terra el 27 d'octubre de 2026 per Eduard Solà

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