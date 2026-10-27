Joan BaezDeixa un comentari
Joan Baez cantava 500 Miles el 1965 amb una veu tan neta que fins i tot la tristesa pareixia acabada d’estrenar. ‘Lord, I’m five hundred miles from my home’. Cinc-centes milles de distància i ni un duro a la butxaca. Ausades, quin panorama. La guitarra acompanya, no destorba, i aquella dona aconseguix que una cançó de quatre acords et faça revisar la geografia sentimental sencera. A Burjassot, a Xàtiva o allà on Pau va perdre l’espardenya, tornar a casa tampoc no és sempre qüestió de quilòmetres. I quina manera més elegant de dir que vas més perdut que un allioli sense all.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Circulus anni, De sentir, Les meues fotografies, Pace sulla Terra el 27 d'octubre de 2026 per Eduard Solà