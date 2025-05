Joan 14, 27-31a

‘En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: ‘La pau us deixo, la meva pau us dono; jo us la dono no com la dóna el món. No es torbi el vostre cor ni s’acovardeixi. Heu sentit que us he dit: me’n vaig i vinc a vosaltres. Si m’estiméssiu us alegraríeu que vagi al Pare, perquè el Pare és major que jo. I ara us ho dic abans que succeeixi, perquè quan s’hagi esdevingut, cregueu. Ja no us parlaré de moltes coses, perquè ve el príncep d’aquest món, i contra mi no pot res; però perquè el món conegui que estimo el Pare, i segons el manament que m’ha donat el Pare, així ho faig’.