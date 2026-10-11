Joan 11,25

Joan 11,25Deixa un comentari
En el simbolisme cristià, el 8 representa un nou començament.
Jesús ressuscita el primer dia de la setmana, després del dissabte.
Este dia també s’entén com el vuitè: més enllà del cicle de set dies.
Per això, el 8 simbolitza la nova creació i la vida que venç la mort.
Els baptisteris octogonals expressen l’entrada en esta vida nova amb Crist.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Circulus anni, Les meues fotografies el 11 d'octubre de 2026 per Eduard Solà