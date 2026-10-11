Solcades

Eduard Solà Agudo

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    • Joan 11,25

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    En el simbolisme cristià, el 8 representa un nou començament.
    Jesús ressuscita el primer dia de la setmana, després del dissabte.
    Este dia també s’entén com el vuitè: més enllà del cicle de set dies.
    Per això, el 8 simbolitza la nova creació i la vida que venç la mort.
    Els baptisteris octogonals expressen l’entrada en esta vida nova amb Crist.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Circulus anni, Les meues fotografies el 11 d'octubre de 2026 per Eduard Solà

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