És com exerceix el mal, el dimoni, la seua missió: mentint. No pot escapar d’aquesta condició. Així ho conten les Sagrades Escriptures. Les mil i una veritats que us puga suggerir el mal, allò que d’entrada grinyola, no ho dubteu: només són les seues veritats. Són mentides. La font de la veritat és una: Jesús. Només Jesús, Déu veritable. Mai tingueu por, ni recança, de proclamar aquesta veritat.