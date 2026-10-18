Ja hem trobat l’estructura

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Hi ha frases que estalvien una biblioteca de ciència política. Segons Gabriel Rufián, membres del PSOE el van telefonar per proposar-li que encapçalara l’espai de l’esquerra alternativa: «ponte tú». Posa-t’hi tu. La frase té una familiaritat magnífica. Sembla que li demanen que vigile la paella mentre baixen a buscar gel. Però la paella és el mapa electoral espanyol. I el foc, naturalment, l’administra el PSOE. (lasexta.com)
Convé precisar-ho perquè la realitat ja té prou mala bava sense necessitat de decorar-la: coneixem aquestes telefonades pel relat de Rufián, i ell explica que va rebutjar la proposta. Ara bé, la proposta que relata és políticament reveladora. Un dirigent elegit amb les sigles de la independència catalana apareix com a possible recanvi per dirigir l’esquerra espanyola. La meua tesi és aquesta: Rufián ha esdevingut una estructura d’Estat en sentit polític, una peça que pot ajudar a reconduir cap a la governabilitat espanyola l’energia que havia de servir per abandonar-la.
L’hemeroteca permet mesurar el trajecte. El desembre de 2015 anunciava a Público: «En 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana». El contrast amb la seua continuïtat com a candidat al Congrés és considerable. La provisionalitat li ha eixit llarguíssima. Una visita de díhuit mesos que, quasi onze anys després, encara necessita renovar la reserva. (publico.es, elpais.com)
La qüestió seriosa, tanmateix, és el canvi de missió. En aquella mateixa entrevista defensava que Catalunya no havia d’esperar una majoria transformadora a la resta de l’Estat per exercir la seua. Ara explica que va demanar a les forces sobiranistes que contribuïren a «ayudar a la izquierda española». És una opció política defensable, discutible i perfectament recognoscible. Precisament per això mereix que l’expliquen com un canvi de prioritats. Amb llum, taquígrafs i alguna cosa més que un vídeo enginyós. (publico.es, lasexta.com)
Perquè la pregunta és qui treballa per a quin projecte. Quan l’independentisme posa el seu capital polític al servei de recompondre l’esquerra estatal, cal explicar quin compromís nacional obté a canvi. Quin avanç concret. Quina garantia. Quin calendari. La generositat és una virtut privada admirable; en política, quan sempre circula en la mateixa direcció, convé revisar la senyalització.
Rufián coneix perfectament el valor de les paraules grosses. El 26 d’octubre de 2017, davant la possible convocatòria d’eleccions de Puigdemont, va escriure «155 monedas de plata». La insinuació de traïció era transparent. Aquell dia repartia certificats de puresa amb una contundència bíblica. Hui, després del seu acostament a Podemos i de les telefonades socialistes que relata, seria saludable que aplicara a la pròpia evolució una fracció d’aquella exigència. El problema de gastar tant de Judas és que després l’hemeroteca et demana els comptes de la sagristia. (europapress.es)
Podemos també té un paper esplèndid en aquesta obra. Crónica Global ha recuperat un antic sarcasme de Rufián: «A mí, del PSOE, el que más me gusta es Pablo Iglesias». Ara ERC i Podemos han formalitzat la col·laboració electoral i anuncien que Rufián i Irene Montero «harán equipo en actos de campaña». La política permet rectificar. Faltaria més. Però estaria bé que les rectificacions vingueren amb una explicació proporcional a la superioritat moral amb què es van formular les condemnes anteriors. (cronicaglobal.elespanol.com, efe.com)
L’acord té, a més, una traducció electoral ben terrenal. Podemos deixa de presentar candidatura pròpia a Catalunya i contribueix a la d’ERC; Rufián comparteix campanya amb Montero. Ell mateix ho descriu amb una sinceritat deliciosa: «eliminar de la ecuación, entre comillas, a uno de los partidos que podía competir con nosotros». Ací apareix el comptable que el poeta de la unitat portava dins. La fraternitat entre pobles també té una columna per als competidors que desapareixen de la papereta. (rtve.es, lasexta.com)
Irene Montero ho presenta com una resposta a la demanda ciutadana: «Esas formas de cooperación es lo que la gente nos está pidiendo». La gent, eixa assemblea immensa que sempre parla exactament com necessita el comunicat de premsa. Mentrestant, Podemos reclama primàries per acordar una candidatura amb el Frente Amplio, i Silvia Intxaurrondo li assenyala la contradicció d’haver pactat abans amb Rufián. La pregunta queda damunt la taula, entre les grans paraules i els pactes ja cuinats. (cadenaser.com, as.com)
El PSOE, al seu torn, acredita una capacitat notable per pensar en el conjunt del tauler: segons Rufián, li proposa encapçalar aquell espai; paral·lelament, tanca amb el Frente Amplio una candidatura conjunta al Senat. Rebeca Torró celebra «un acuerdo histórico para un Senado de progreso». Històric, per descomptat. En aquesta família política, els acords sempre són històrics i les discrepàncies sempre són responsabilitat dels altres. El resultat concret és una aliança per disputar la majoria de la cambra alta. El PSOE sap perfectament quin Estat vol governar. (lasexta.com, rtve.es)
Seria còmode convertir tot això en una operació infal·lible. Els fets ho desmenteixen: la candidatura unitària ha fracassat i Reuters adverteix que la divisió pot perjudicar les opcions de Sánchez de continuar governant. Rufián també ha admés el fracàs. Per tant, aquesta estructura d’Estat té avaries, egos i peces que no encaixen. La seua utilitat per a la política espanyola pot conviure perfectament amb una execució desastrosa. Tampoc les estructures oficials destaquen sempre per la puntualitat. (reuters.com, elpais.com)
Però hi ha una declaració que condensa l’orientació de fons. Joan Tardà explica que l’acord amb Podemos ajuda a situar ERC en l’imaginari de les esquerres i a «contribuir a que no se juegue de nuevo con Junts». És una afirmació política de primer ordre: l’aliança també pretén condicionar amb qui es pot tornar a jugar. L’eix nacional queda travessat per la disputa d’hegemonia dins de l’esquerra. I l’electorat independentista té tot el dret de preguntar-se quan va votar aquesta substitució de prioritats. (elpais.com)
Ací rau el sentit de dir-ne estructura d’Estat: en la capacitat de convertir una força de ruptura en un recurs per reorganitzar la política estatal. El triangle Podemos–ERC–PSOE no necessita un pacte secret per produir aquest efecte. En té prou amb aliances públiques, incentius electorals i una urgència permanent que sempre ajorna la mateixa qüestió: quan torna a tocar allò que havíeu vingut a fer?
‘Posa-t’hi tu’, és, així, una frase formidable. Segons el seu propi relat, el PSOE va veure en Rufián algú a qui podia oferir el comandament d’una part de l’esquerra espanyola. Ell va dir que no. Però la pregunta que deixa aquella telefonada continua dempeus: què ha passat perquè qui havia d’anar a Madrid a preparar l’eixida de Catalunya haja acabat sent una persona a qui telefonen per arreglar la casa?
La República havia d’arribar en díhuit mesos. La casa, en canvi, ja té el seu número.
Que sí, que als de ca meua els deia que tot acabaria sortint, que tot era una operació contra l’independentisme (sic). Xeics, que quan los historiadors s’hi posen, mos faran lliures si no ho som encara, car les coses van pels marges, ara. Ara les coses són com aquells trilers que quan jo era un marrec habitaven a prop de Canaletes. I em fa mal, de molt bon de veres, per la gent que ha lluitat pel partit de Macià i Companys. Han perdut i hem perdut, escons a banda, i diràs encara que fa de mal dir 9 anys després.