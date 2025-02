Si sabeu qui sóc perquè heu llegit la pàgina del bloc anomenada ‘L’autor del bloc’, sabreu que a banda de dir-me Eduard Solà i ser arqueòleg, la meua debilitat més accentuada són els llibres. Em ve de família, val a dir-ho. He crescut, com sempre es diu, ‘envoltat de llibres’. Per això, quan viatjo a Barcelona, perdo el temps mirant llibres, sobretot de vell.

Este matí he tingut visita a la Vall d’Hebron, que a banda de ser l’hospital on vaig néixer, és el lloc on avui un equip boníssim de metges em tracten de la psoriasi molt satisfactòriament.

A la sortida del metro he vist una petita parada de llibres. Sempre m’hi fixo i mai trobo quelcom del meu interès, però avui ha estat diferent. N’he comprat cinc, entre els quals aquesta meravellosa obra de la imatge.