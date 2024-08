‘El qui obra amb justícia i diu la veritat,

el qui refusa d’enriquir-se amb violències

i no es deixa comprar amb obsequis,

el qui no fa cas de propostes criminals

i acluca els ulls per no mirar la maldat.

Aquest home residirà a les altures,

viurà segur en castells dalt de les roques.

Tindrà el pa de franc

i l’aigua no li faltarà.’