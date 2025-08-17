Jo penso que l’infern existeix, però no sé com deu ser, què deu ser. A voltes penso que deu tractar-se d’un examen de consciència. Un recés. No ho sé. També penso que hi ha persones que viuen un infern quotidià. Vides ben fumudes. Això em fa pensar que tothom, d’alguna manera o altra, passem el nostre propi infern en vida. Ser conscient radicalment d’aquesta evidència em du a la convicció que cal viure, senzillament, estimant i deixant-se estimar. Així de senzill.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!