Solcades

Eduard Solà Agudo

  • Benvinguda
  • L’autor del bloc
  • En línia
    • 25 de setembre de 2025
    La nau de las anmas, Les meues fotografies
    0 comentaris

    Illas per abitar

    Ara traci ton sorire amb las dents. Avètz pas pressa: escrivètz calmament, amb l’agach fixat suls oliviers que vos enròdan, dempuèi lo cèl al dessús de la tèsta. Escrivètz, vivètz, fasètz çò que volètz, mas daissatz-me èsser lo primièr a aprene vòstre alfabet novèl. Soi urós que siás de retorn al mas. Aqueste dissabte anam a cercar butan i bones veris, des de la casa Corderet, perquè molt voler passejar amb vos per Tarragona. Fa pas res se plòu pas. Se tornam al mas la nuèch, miègjorn. Amb los uèlhs barrats, miègjorn, miègjorn, miègjorn. Nos competissèm pas tanpauc per s’aimar. Nautres, donzella, nos sèm trobats, nos acabarem, nos tuarem. Coma dison los idiotas: ‘i donam tot’. Es un biais de dire que se cal desapareisserem coma los aucèls. De causas impossiblas : dire ‘tèrra’ e abraçar mon roure al meteis temps. Pòdi pas encara o creire, mas aquel centre que vos sol avètz rendut possible una autra autonada es indescriptible. Espacis per dançar : un cratèr, una fenèstra a l’alba, un sosmarin.

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!