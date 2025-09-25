Illas per abitar

Ara traci ton sorire amb las dents. Avètz pas pressa: escrivètz calmament, amb l’agach fixat suls oliviers que vos enròdan, dempuèi lo cèl al dessús de la tèsta. Escrivètz, vivètz, fasètz çò que volètz, mas daissatz-me èsser lo primièr a aprene vòstre alfabet novèl. Soi urós que siás de retorn al mas. Aqueste dissabte anam a cercar butan i bones veris, des de la casa Corderet, perquè molt voler passejar amb vos per Tarragona. Fa pas res se plòu pas. Se tornam al mas la nuèch, miègjorn. Amb los uèlhs barrats, miègjorn, miègjorn, miègjorn. Nos competissèm pas tanpauc per s’aimar. Nautres, donzella, nos sèm trobats, nos acabarem, nos tuarem. Coma dison los idiotas: ‘i donam tot’. Es un biais de dire que se cal desapareisserem coma los aucèls. De causas impossiblas : dire ‘tèrra’ e abraçar mon roure al meteis temps. Pòdi pas encara o creire, mas aquel centre que vos sol avètz rendut possible una autra autonada es indescriptible. Espacis per dançar : un cratèr, una fenèstra a l’alba, un sosmarin.
