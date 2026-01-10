Il ritorno in cielo

L’attesa di vedere i tuoi sorrisi è lunga. Le tue carezze sono miele per la mia anima, assetata di baci sulla tua pancia. Non ho mai conosciuto una donna la cui bontà abbia il sapore della tua. Il sole non mi dà fastidio, non mi mancano le rondini di agosto, il tempo passa come passa e non importa. La musica mi accompagnerà quando tornerai in Italia e io dovrò fare il viaggio da solo e senza spada. Deve essere così, dopotutto, il tuo cervello assomiglia al mio cervello. O forse è il cuore. Il cervello, il cuore. Il cervello, il cuore e la tua anima, che amo più della mia stessa fortuna.