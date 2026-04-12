Cosa vuoi che ti chieda quando ci rivedremo? Non so se ci rivedremo. Certe notti ho pensato di aver sbagliato, ma quando torna mezzogiorno sento la tua presenza vicina. Ho pensato. Ho dormito nella fattoria. Sono tornato alla quercia, sono andato di nuovo a camminare. Ho passato notti intere a contemplare il cielo di Arión. Credere che ricorderai sempre Arión mi rende felice. Forse è tutta la mia ricchezza. Una notte, all’alba, ho sentito la traccia di un animale. Non importa. Ha l’importanza che gli ho dato in quel momento. Nessun’altra. La scusa per chiudere gli occhi, riempirmi i polmoni d’aria e aspettare che l’alba tornasse coperta di nebbia. Avevo freddo, quelle notti. Un freddo autunnale. Sono stato anche vicino a Vespa. Mas de Barberans, La Sénia, i Valentins, Ulldecona. Volevo dimenticare le quattro lettere del tuo nome, almeno per qualche ora, forse per un giorno intero. Tuttavia, in ogni città mi hai reso più presente. Potevo tornare indietro? Dì in tre parole quello che diresti alla persona che eri a 18 anni. “Non aver mai paura”. Non aver mai paura di avere paura, di provare pena, di essere giudicato, di essere incatenato. Non aver mai paura. Non aver mai paura. Sii felice come lo ero io quando ti ho visto. Adesso sto aspettando il dessert in un ristorante ad Amposta. Domani, mentre vado all’ospedale. Pranzerò con Pucu, passerò a casa tua, prenderò l’autobus per Les Cases. Questo autunno è bellissimo. È come te, ma senza i tuoi capelli. Senza la tua voce. Questo autunno è come un pomeriggio di pesca sulla spiaggia. Riposante, con un tocco di mistero per tutto ciò che potrebbe accadere e ora so che non accadrà mai. Mai più. Un ruscello che scorre lungo il burrone. Un ruscello che raggiunge il mare. Una notte, due notti. Il fuoco e la nostalgia. La fortuna di averti incontrato. La fortuna di sentirti mancare perché esisti.