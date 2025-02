I les bicicletes?

Llegeixo a La Vanguardia d’avui domenge que ‘entren en vigor un conjunt de reformes impulsades per la DGT per a fer front a l‘augment de la sinistralitat’. Les mesures son: la reduccicció de la taxa d’alcoholèmia de 0.5 a 0.2 grams per litre de sang; un increment de les exigències en les proteccions en el cas dels motoristes i, finalment, una regulació dels patinets, els quals només podran ser conduïts a partir dels 16 anys, sempre amb l’ús del casc i mai per les voreres.

Jo em pregunto: i de les bicicletes, res a dir? D’estos grups de 10 i 15 ciclistes, circulant junts i alhora dispersos per tota mena de carreteres? És una llàstima que sobre els i les ciclistes, que tant d’estrès i perill per a ells i els conductors motoritzats poden causar, no se’n digue ‘mu’.