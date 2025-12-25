Homenatge al president Macià en el 92è aniversari de la seua mort

Aquest matí, com cada any, Estat Català hem homenatjat el president Macià, fundador del nostre partit. Els propers dies podreu veure la crònica de l’acte en format vídeo amb imatges històriques de l’enterrament del president Macià així com dels homenatges que el poble català ha celebrat com a recordatori del qui fou el president de la Generalitat que proclamà la República Catalana del 1931.
Enguany, en el parlament del president actual del partit, el senyor Josep Andreu i Domingo, s’ha fet un sentit i especial recordatori d’en Quim Sardà, patriota incansable i membre de l’executiva del partit que fa pocs dies ha traspassat.
