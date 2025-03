T’has acostumat a parlar amb pocs gestos i aquests ulls verds que anhelen prats verdíssims i clarors xopades d’hiverns freds. Com puc dir-te que sempre t’he estimat? La meua vida, com la teua, és una nit al ras escoltant els xots de les oliveres, desitjant que no acabe mai a un llit de qualsevol hospital. Només el silenci ens acull; el silenci que precedeix la vinguda de Jesús als nostres cors. Tant se val l’angoixa o les ganes de comprendre què hi fem cada nit mirant les estrelles com si no fos així, com si fóssim personatges fantàstics.

