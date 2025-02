Hivern que marxes

I

Avui, esta vesprada, tot passejant amb la Mari Carmen per l‘Arion, m’he adonat que ja tenim la primavera a sobre. La tardor i l’hivern em fan sentir tant a gust que quan arriba la primavera començo a estranyar el final de l’agost. Sento una profunda estima pel fred i la pluja, pels dies rúfols i el Mestral que tomba el cimals. Per sort, enguany passaré la primavera i l’estiu excavant a Cervera i m’estalviaré de viure les festes de Les Cases, que són horribles.

II

Tinc la fortuna de tenir un amic que es diu Joan Manel Pocurull, que ell no ho sap però és com un àngel habitant en este planeta de malparits. Vaig conèixer en ‘Pucu’ als 18 anys. Ell estudiava Dret i jo feia veure que estudiava Història, però el cert és que als 18 ja vaig començar a excavar urgències i quan anava a la facultat era per fer el bandarra al BEI i a la CEPC, al bar de la ‘uni’.

En ‘Pucu’ és l’amic que mai falla. Un tros de pa, d’una bonesa incorruptible, d’un integritat moral a prova del que convingue.

Me l’estimo molt, al mano, i el trobo a faltar molt. Ell no ho sap, però a voltes, quan m’he trobat apurat per algun assumpte, penso en ell, en la seua calma, en la seua confiança en que tot, per molt malament que vaigue, va de la millor manera possible. Perquè Déu així ho disposa i cal acceptar-ho.

Dimarts dinaré amb en ‘Pucu’. Què més puc demanar a la vida?