És possible anar i tornar enrere, desaprendre, no tornar a escriure durant uns mesos i perdre la innocència i alhora decréixer desmesuradament. Alguna cosa hem anat perdent pel camí que segurament haurem d’admetre que ara ens seria d’allò més útil. I em pregunto si conservarà la mateixa qualitat que el dia que, sense adora-nos-en, va marxar de les nostres vides. No en vam ser conscients, però forma part de la nostra història de vida. En pressentiments o sospites, en les converses amb els amics, en les paraules amb regust després de la lectura. No m’agraden les persones supersticioses, però em pregunto si és possible no conviure amb aquesta dèria a cavall entre la sort o la desgràcia. Allò que ahir era bo, ara te n’adones que no ho era gens. Aquell plaer que un dia vas negar-te, ara esdevé trofeu. Aquella paraula valia més que el silenci (i qui ho havia de dir).
